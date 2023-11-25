البابا تواضروس يلتقي مجمع كهنة الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، مجمع كهنة كنائس الإسكندرية؛ وذلك بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

واحتفل الآباء بالعيد الـ ١١ لتجليس قداسته على كرسي مار مرقس.

بدأت فقرات الاحتفالية عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته، بمشاركة الآباء الأساقفة ومجمع كهنة الإسكندرية الذي تم خلاله منح ١٥ من الآباء الكهنة رتبة القمصية بيد قداسة البابا.

تضمن الحفل كلمات للآباء الأساقفة والأب القمص أبرآم إميل، وعُرِضَ فيلم تسجيلي بعنوان "مشاعر حب" وقدم الآباء هدية تذكارية لقداسته، باسم مجمع كهنة الاسكندرية واختتمت الاحتفالية بكلمة لقداسة البابا.



