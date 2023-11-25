وزير خارجية البرتغال: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم السبت، رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البرتغالي - في رده على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، في مقر "الخارجية الأردنية" - إن "تهجير الفلسطينيين من غزة لن يفيد ويجب أن ينعموا هناك بالأمن والسلام"، مؤكدا أن "كل محاولات التهجير القسري مرفوضة".

وأضاف أنه "يجب العمل على وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة"، مشددا على ضرورة العمل على وقف الحرب وحماية المدنيين والعمل على تحقيق السلام.