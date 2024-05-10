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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ساندرز: الولايات المتحدة لن تستطيع مواصلة التواطؤ إزاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة

عضو مجلس الشيوخ
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز
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قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، اليوم الجمعة، إن عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية أدت إلى إغلاق المعابر الرئيسية، ولم تصل أي مساعدات لغزة منذ 5 أيام، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخباية».
وأكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية بقطاع غزة.

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