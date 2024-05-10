ساندرز: الولايات المتحدة لن تستطيع مواصلة التواطؤ إزاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، اليوم الجمعة، إن عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية أدت إلى إغلاق المعابر الرئيسية، ولم تصل أي مساعدات لغزة منذ 5 أيام، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخباية».

وأكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية بقطاع غزة.