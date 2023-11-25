البابا تواضروس يرقي 20 كاهنا إلى رتبة قمص

ترأس صباح اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح قام قداسته ترقية 20 من الآباء الكهنة إلى رتبة القمصية، وذلك بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وشارك قداسة البابا عدد من الأباء الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة بجانب حضور شعبي غفير من أبناء الكنيسة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الأقباط الأرثوذكس لاستقبال صوم الميلاد المجيد، يوم الغد، وتستمر فترة الصوم لمدة 43 يوما ينتهي في يوم احتفالية عيد الميلاد المجيد الذي يوافق 29 كيهك أي 7 يناير المقبل، ويُعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية من بين أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع فيه الصائمون عن تناول أكل اللحوم وجميع المشتقات الحيوانية، ويسمح فقط فيه بأكل السمك - كنوع من التخفيف لكثرة الأصوام خلال السنة، وذلك كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

وخلال هذه الأيام يعيش أقباط مصر حالة روحانية عالية؛ حيث تنطلق لليالي شهر كيهك الشهيرة التي تكثرها التراتيل والصلوات التي تقام في جميع الكنائس المصرية.

40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد المسيح، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، و3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني، وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية.