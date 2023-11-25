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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"ليلة رقص معاصر" تعود من جديد 4 ديسمبر

الرقص المعاصر
الرقص المعاصر
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تعود من جديد فعالية "ليلة رقص معاصر"بعد توقف دام ٤ أعوام ، لتقدم ٧ عروض وأفلام رقص معاصر بالقاهرة والاسكندرية لمصممي حركة مصريين ودوليين و ٤ مشروعات لمصممي حركة مبتدئين ، و ذلك ابتداء من ٤ ديسمبر و حتى ١٦ ديسمبر المقبل ب ٣ مسارح بالقاهرة و الاسكندرية.

يقول عزت اسماعيل المدير الفني للفعالية ان ليلة رقص معاصر هي مبادرة وحدث مستقل بدأ في القاهرة منذ ١٢ عامًا، هذه الليلة عبارة عن مزيج من عروض الرقص المعاصر و أفلام الرقص التي صممها مجموعة من مصممي الحركة من دول مختلفة منهم مصر، فرنسا، هولندا، بريطانيا، ألمانيا، أمريكا، و يؤديها راقصين مصريين، معظمها هو نتاج لاقامة فنية للفنانين بالقاهرة لمدة شهر و نصف، يتضمن البرنامج أيضا مشروعات عروض لمجموعة من مصممي الحركة المبتدئين كعمل أول، تقدم في ختام الفاعلية لمجموعة من الفنانين و الفاعلين الثقافيين لتطوير هذه الأعمال.

يذكر ان "ليلة رقص معاصر" تقدم هذا العام على مسرح نهاد صليحة و مسرح المعهد الفرنسي بالقاهرة، و مسرح مكتبة الإسكندرية بالاسكندرية.

ليلة رقص معاصر رقص معاصر بالقاهرة عزت اسماعيل