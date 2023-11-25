بعد قليل.. جنايات بنها تواصل محاكمة 35 متهما في «انقلاب قطار بنها»

تنظر محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، ووكيل النيابة محمود رأفت المنوفي، وأمانة سر محمد طايل - بعد قليل - قضية محاكمة 35 متهم بقضية حادث انقلاب قطار بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم حادث قطار طوخ، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها علي الخطوط، بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان جهاز التحكم ATC، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات علي النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث عشر، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويرًا في محررين رسميين وهما نموذجي 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين انفي البيان توقيعات نسبها زورًا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهمين الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعًا نسباه زورًا إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

والمتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر تسليم الليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثون، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

والمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما نموذجي 281 أ ميكانيكا، يومي (كهرباء عن يوم 2021/4/18 عن يوم 2021/4/18 موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعًا نسبه زورًا لهم مع علمهم به فتمت الجريمة قناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

والمتهمين الثالث والعشرون وحتى الثلاثون - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو نموذج 20 ت "شهادة صلاحية مسير القطار" عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني والعشرون، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زورًا لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

والمتهمين جميعا فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات انفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

والمتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهرًا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

والمتهم الخامس والثلاثون، أحرز جوهرًا مخدرا حشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز جوهرًا مخدرا الترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.