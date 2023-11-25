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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

في اليوم الثاني من الهدنة.. استمرار دخول المساعدات إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية أثناء عبورها معبر رفح
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قال موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن المساعدات الإنسانية مستمرة في التدفق إلى الجانب الفلسطيني، خلال اليوم الثاني من الهدنة، فضلًا عن دخول عدد من شاحنات الوقود عبر المعبر.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق "تحيا مصر"، فضلًا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم.

وأفرجت، أمس، حركة المقاومة الفلسطينية عن مجموعة من المحتجزين في غزة منذ أسابيع، وهي المرحلة الأولى في تبادل الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.

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