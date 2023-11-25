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السبت 25 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت في محلات الصاغة بدون أي تغيير يذكر علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1820 جنيه للبيع و 1833 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2340 جنيه للبيع و 2357 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 21.84 ألف جنيه للبيع و 22 ألف جنيه للشراء.


ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2730 جنيه للبيع و 2760 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3130 جنيه للبيع و 3153 جنيه للشراء و كيلو الذهب حوالي 3.12 مليون جنيه للبيع و 3.152 مليون جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب لحوالي 97.032 ألف جنيه للبيع و 98,276 ألف جنيه للشراء.

اسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر عيار 14
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