استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

السبت 25/نوفمبر/2023 - 08:05 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت في محلات الصاغة بدون أي تغيير يذكر علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1820 جنيه للبيع و 1833 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2340 جنيه للبيع و 2357 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 21.84 ألف جنيه للبيع و 22 ألف جنيه للشراء.



ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2730 جنيه للبيع و 2760 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3130 جنيه للبيع و 3153 جنيه للشراء و كيلو الذهب حوالي 3.12 مليون جنيه للبيع و 3.152 مليون جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب لحوالي 97.032 ألف جنيه للبيع و 98,276 ألف جنيه للشراء.