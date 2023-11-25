أكد النائب ديفيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع العام الماضي 2022 لو أن كييف وافقت على مبدأ حياد الدولة الأوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأشار أراخاميا في مقابلة مع قناة "1+1" التلفزيونية، إلى أن موسكو كانت بصدد الموافقة على وقف القتال في حال رفض كييف الانضمام إلى حلف الناتو والحفاظ على الحياد من قبل الدولة الأوكرانية.

وأضاف البرلماني الأوكراني: "لكن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون دعا إلى استمرار الأعمال القتالية وأقنع السلطات الأوكرانية بعدم التوقيع على أي اتفاقيات مع روسيا".

وأردف أراخاميا أن "هناك عدم ثقة في كييف تجاه روسيا" بالإضافة إلى ذلك.

يشار إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف بدأت مباشرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وفي هذا الإطار جرت عدة جولات من المفاوضات، وكبادرة حسن نية، انسحبت القوات الروسية من حول كييف.

ومع ذلك، سرعان ما تراجع الأوكرانيون عن المفاوضات وانسحبوا منها، وأصبح عقد مثلها أمرا محظورا بشكل رسمي وقانوني في الوقت الحالي.