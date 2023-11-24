محمد صلاح يتحدث عن منافسة مانشستر سيتي وسر التفاهم مع نونيز

تحدث النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، عن المنافسة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعن حالته البدنية وسر التفاهم والتجانس مع زملاؤه بالفريق وعلى رأسهم الأوروجوياني داروين نونيز.

وأجرى صلاح، اليوم الجمعة، حوارًا مطولًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة للريدز أمام مانشستر سيتي، التي تقام غدًا السبت على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عن المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي: «إنها تجعلنا فريقًا أفضل، وتجعلنا لاعبين أفضل، وأنا متأكد من أنه يجعل المدير الفني مدربًا أفضل أيضًا».

وأضاف مو: «عندما تعلم دائمًا أن شخصًا ما سيفوز بالمباريات وأن شخصًا ما ينتظر دائمًا خسارة المباراة، فإنك تعمل دائمًا بجهد أكبر مما تفعل عادةً، إنه يجعلنا فريقًا أفضل ولاعبين أفضل».

وتطرق محمد صلاح إلى الحديث عن حالته البدنية، قائلًا: «أحاول الاعتناء دائمًا بجسدي فأنا أعرف أنه لتحقيق أشياء كبيرة يجب أن تعمل بجد».

وأردف: «هذا علم وليس مجرد حديث مني، أحاول دائما الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة من حيث الاستشفاء والتدرب ويمكنكم سؤال الجميع أنا آتي مبكرا للمران وأكون آخر الراحلين».

وشدد الفرعون المصري: «أكرس حياتي لكرة القدم وأريد أن أكون لائقا طوال الوقت، لذا أقوم بأمور صغيرة تحدث فرقًا كبيرًا في التفاصيل».

وعن علاقته بزميله نونيز مهاجم الفريق، أوضح: «أنا دائما أنظر إليه عندما يركض وأحاول صناعة الأهداف له، هو يحاول بأفضل ما لديه إمدادي بالكرات كذلك».

وواصل: «أعتقد أننا نفعل ذلك لأن كلانا يتميز بالسرعة وهذا يجعلنا نفهم طريقة لعبة بعضنا البعض».

ولفت صلاح: «ولكن أيضًا عندما يلعب كودي جاكبو في هذا المركز، فهو رجل رائع، إذا فهمت لعبته، ستكون لعبتك أسهل، لذلك أحاول دائمًا أن أفهم ألعاب اللاعبين الآخرين».

واستطرد: «إن فهمت طريقة لعب الآخرين فستصبح الأمور أسهل، فحينها أعرف أين أتمركز فالأمر مختلف بين كل لاعب وآخر».

وأكمل صلاح: «كوستاس تسيميكاس وروبروتسون مختلفان وكذلك نونيز وجاكبو، لذا علي التأقلم مع من سيلعب».

وعن دوره القيادي مؤخرًا في فريق ليفربول، أكد صلاح: «شعرت أنا وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد أننا نحتاج اتخاذ خطوة للأمام والتعامل مع كل الأمور».

واستطرد: «بالطبع ترينت مازال صغيرا، لكننا نعمل على جعل الجميع يشعر وكأنه في منزله وأعتقد أننا لدينا مجموعة جيدة من الشخصيات، الذين يرغبون فقط في العمل وتحقيق الإنجازات وهذا شيء جيد».

وأتم صلاح: «نحن نحاول مساعدة اللاعبين وهم يحتاجون مساعدة أنفسهم وهم يحاولون مشاهدة ما نفعله للتعلم».

ويحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.