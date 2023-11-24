بالصور.. "بيت العيلة" يستقبل نائب محافظ الجيزة ورئيس البدرشين

استقبل دار مسنين بيت العيلة بطريق المريوطية بعد كوبري أبو صير بمركز البدرشين، الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ومحمود زين شنب رئيس مدينة البدرشين، ومجموعة من فريق عمل الوحدة السكانية.

أعربت الدكتورة هند عن سعادتها خلال هذه الزيارة ووعدت بزيارات أخرى متكررة وتعاون دائم كما وعدت بالترتيب لزيارة في حضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

حرصت الدكتورة هند على زيارة أباء وأمهات الدار في غرفهم والحديث معهم و طلبت إحدى أمهات الدار من الدكتورة هند الجلوس معها فترة في غرفتها، واستجابت الدكتورة هند والتقطت صورا تذكارية معها ومع السادة النزلاء .

وفي لافتة إنسانية، أبدت نائب محافظ الجيزة الدكتورة هند إعجابها بأداء وعمل إحدى عاملات الدار " السيدة أم محمد رضا" مشيدة بها موجهة لها الشكر على ما تقوم به في خدمة الأباء والأمهات والحفاظ على نظافة المكان .

وأعرب أباء وأمهات دار بيت العيلة عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تشير إلى اهتمام الدولة بكبار السن، موجهين الشكر إلى الدكتورة هند والأستاذ محمود زين شنب ومجموعة الوحدة السكانية على زيارتهم واهتمامهم بأمهات وأباء دار بيت العيلة .

وكان في استقبال نائب محافظ الجيزة، ورئيس مدينة البدرشين، سعداوي الكاشف رئيس مجلس إدارة دار مسنين بيت العيلة، و سعيد السيسي عويان رئيس مجلس إدارة مؤسسة "نجمة العليان" والرئيس الشرفي لدار مسنين بيت العيلة ، واحمد صلاح المستشار الإعلامي لـ"بيت العيلة"، و فايزة الشافعي عضو مجلس الإدارة وجميع أسرة فريق دار مسنين بيت العيلة وعلى رأسهم ألفت أبوالفضل و هناء فاروق و عبدالحميد الرشيدي و ندى الكاشف .

رافق نائب المحافظ خلال زيارتها، أشرف نادي مدير مكتب الدكتورة هند، و عبد الله مدير الوحدة السكانية بمحافظة الجيزة، و صفاء كمال نائب رئيس مدينة الحوامدية و صابر نفس مدير الوحدة السكانية بمركز البدرشين .