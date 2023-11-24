التحقيقات تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة تفاصيل واقعة العثور علي جثة سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا داخل شقتها بشارع ترعة الزمر بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وأفادت التحقيقات.. أنه أثناء قيام السيدة بطهي الطعام داخل المطبخ، أصيبت بصعق كهربائي من بعض الأسلاك الكهربائية، أدى لوفاتها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، وبسؤال نجلها أفاد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الجيران وأخبره بوفاة والدته ولا يشتبه جنائيًا فى الوفاة.

كما صرحت النيابة بدفن جثة السيدة، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة.

بداية الواقعة بتلقي الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوفاة ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل شقتها بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وبالانتقال تبين مصرع ربة منزل 65 سنة داخل المطبخ بسبب صعق كهربائي من أسلاك كهرباء، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.