مستقبل وطن دمياط يضع خارطة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن دمياط، اجتماعا برئاسة المستشار محمد الماشطة أمين التنظيم عضو الأمانة المركزية وبحضور أمناء مساعدي التنظيم لمناقشة خطة المرحلة القادمة المهمة والاستحقاق الدستوري ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وتضمن الاجتماع مناقشه مساعدي التنظيم في متابعه المراكز والأقسام والوحدات الحزبية والأمانات النوعيه ومتابعة التكليفات المركزية وخطة الحشد سواء للانتخابات الرئاسية أو المؤتمرات الداعمة والمؤيدة لمرشح الحزب وحضر الاجتماع محمد عبد المنعم أمين مساعد الحزب.

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط برئاسة المحاسب علي السيد كيوان أمين عام المحافظة والمستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة عضو الأمانة المركزي اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الاجتماع النائب محمد علي ابو حجازي، والنائب أحمد البلشي أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب والامناء المساعدون وأمناء المراكز والأقسام وأمناء التنظيم.

وأكد المحاسب" علي السيد كيوان " أمين عام المحافظة، إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة يجب أن نسابق الزمن من أجل الأستحقاق الرئاسي.

واستعرض" كيوان "خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

وقال إن المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو قائد هذة المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

فيما أضاف المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة علي أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا علي تعليمات الأمانة المركزية علي الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددا علي التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بمايبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.

وأكد الماشطة علي ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع.