رئيس وزراء بلجيكا: مصر لعبت دورا محوريا في خروج الأشخاص من غزة

وجه رئيس وزراء بلجيكا خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندته الشخصية في إجلاء ما يقرب من ١٠٠ مواطن بلجيكي من غزة بالأمس، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر الاتحادية، اليوم الجمعة.

واكد رئيس وزراء بلجيكا، أن مصر لعبت دور محوري للغاية في هذا الصدد متابعا انه اليوم واخيرا قد تحقق اخيرا وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار المؤقت امرا مستحسنا ولكن وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائي ولكن هذه خطوة اولية.

كما تابع رئيس وزراء بلجيكا، ان هناك حاجة الى المزيد من المساعدة الإنسانية ولابد ان يكون هناك المزيد من الدخول للمواد المنقذة للحياة والامدادات المنقذة ونحن بحاجه الى المزيد من الدعم لغزة مما يعني ان إسرائيلية بجب ان تفتح معابر أخري ولا يقتصر المعبر على الأراضي المصرية فاليوم لدينا معبر واحد وهذا ليس كافيا، فإسرائيل يجب عليها ان تفتح معابر اخري لادخال المساعدات لام اامدنيني بغزة هم حاجه إلى الدعم منا، فاليوم نحترم القانون الإنساني الدولى في حين ان إجراء عملية عسكرية هي مسئولية إسرائيل، وعلينا ان نتجنب اي خسائر بشرية من الابرياء في غزة.