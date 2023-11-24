نقل 6 أشخاص مصابين في حادث سير لمستشفيي بلبيس والعاشر الجامعي

استقبل مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي وبلبيس صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بناحية نزلة طريق الإسماعيلية الصحراوي فى نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بناحية نزلة طريق الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة العاشر من رمضان مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ونقل المصابين الآخرين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم.