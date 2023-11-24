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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية التايلاندية ترحب باتفاق إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس

تايلاند
تايلاند
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رحبت وزارة الخارجية التايلاندية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، معربة عن أملها بعودة مواطنيها المحتجزين في غزة إلى البلاد قريبا.

وأضافت الوزارة - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - أن "تايلاند تأمل بشدة في الحفاظ على هذا الزخم حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين ومن بينهم مواطنون تايلانديون، في أقرب فرصة.. وتؤكد تايلاند مجددا دعوتها القوية لتحقيق هذا الهدف".

وكان 39 مواطنا تايلانديا على الأقل قد لقوا حتفهم جراء الصراع بين إسرائيل وحماس، كما تم احتجاز 26 كرهائن، وذلك فقا للأرقام الصادرة عن الحكومة التايلاندية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس اتفقا على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

تايلاند إسرائيل حماس