نجوم "القومية العربية للموسيقى" يتألقون على مسرح الأوبرا.. صور

أحيت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، حفلا فنيا، مساء أمس الخميس، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأخرج الحفل مهدى السيد.

قدمت الفرقة مختارات من الأعمال الرومانسية والتراثية منها: "والله وعرفنا الحب، وكنا نتلاقى، وكان يا مكان، وياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، وبكتب اسمك، وفاكرة، وإن كنت ناسى، ومضناك، وهان الود، ويا أمة القمر على الباب، وأمل حياتى، وكنت فين، وأوعى تكون بتحب، وفين طريقك، والمسيح".. أداء المطربين: منار سمير، وسامح منير، وأيات فاروق، وأشرف وليد، وإيناس عز الدين، وأحمد عفت.

وتأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الإندثار.