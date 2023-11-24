الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير الي ارتفاع درجات الحرارة 2 أو 3 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 27 درجة مئوية .

وتشير صور الاقمار الصناعية الي ان الظاهرة المؤثرة اليوم هى الأتربة العالقة نهارا التى تعمل على إنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين.

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الجمعة اتربة عالقة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وهناك امطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى 15 درجة .