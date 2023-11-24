استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 08:56 ص

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة علي مستوي الاعيرة المختلفة بعد ارتفاعه أمس في محلات الصاغة مسجلا 30 جنيها زيادة علي الأقل في الجرام الواحد.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2730 جنيا للبيع و750 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3120 جنيها للبيع و3143 جنيها للشراء



وسجل سعر عيار 18 نحو 2340 جنيها للبيع و2357 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1820 جنيها للبيع و1833 جنيها للشراء

سجل سعر أوقية الذهب نحو 97.032 ألف جنيه للبيع و97.743 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو 3.12 مليون جنيه للبيع و3.142 مليون جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو21.85 ألف جنيه للبيع و22 ألف جنيه للشراء.

