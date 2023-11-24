السعودية وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جرانت شابس الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا - خلال الاتصال - بحث الجهود المبذولة حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد وزير الدفاع السعودي أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.