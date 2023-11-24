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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الدفاع السعودي
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عبد العزيز
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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جرانت شابس الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا - خلال الاتصال - بحث الجهود المبذولة حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد وزير الدفاع السعودي أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

السعودية بريطانيا بحث العلاقات المشتركة بين البلدين