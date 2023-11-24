مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الواحات في الجيزة

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الواحات بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بطريق الواحات بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بمواسير حديد اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره ودخول السيارة إلى الجهة المقابلة والاصطدام بسيارة نقل أخرى مما تسبب في وفاة سائقي السيارتين وجرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.