صعقت بالكهرباء.. دفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها ببولاق

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة مُسنة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بشارع ترعة الزمر ببولاق الدكرور، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة.



صعقت بالكهرباء

وأفادت التحريات أنه أثناء قيام السيدة ٦٥ سنة، بطهي بعض الطعام داخل المطبخ أصيبت بصعق كهربائي أدى لوفاتها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بوفاة ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل شقتها بشارع ترعة الزمر بدائرة القسم، على الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش المباحث المقدم محمد نجيب والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين مصرع ربة منزل 65 سنة داخل المطبخ بسبب صعق كهربائي من أسلاك كهرباء، وبسؤال نجلها أفاد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الجيران وأخبره بوفاة والدته ولا يشتبه جنائيًا فى الوفاة، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.