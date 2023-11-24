احتراق شخص وتفحم صالة.. المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بأبو النمرس

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.



وأفادت التحريات أن الحريق نشب فى شقة سكنية بسبب ماس كهربائى مما أدى إلى احتراق الصالة بأكملها وإصابة صاحب الشقة بحروق بالوجه والذراعين والصدر.



كان اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنيل شيحة.



وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء، بالتنسيق مع مأمور المركز، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.



وتبين بالفحص نشوب بشقة سكنية بعقار بمنطقة منيل شيحة، وإصابة شخص جراء الحريق وتم نقلة للمستشفى لتلقي العلاج، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى المجاورات أو خسائر في الأرواح.