تعليم القاهرة تناقش استراتيجيات بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا تتسيقيًا سنويًا لمنسقي وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالإدارات التعليمية صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

ويأتي ذلك تحت إشراف رامى الشوادفى مدير تخطيط وتنفيذ إدارة التواصل ودعم المعلمين، والدكتورة هالة البهيدى مسئول تخطيط وتنفيذ إدارة التواصل ودعم المعلمين، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.جج

وجاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء وحدة التواصل والدعم للمعلمين وتفعيلها مؤخرا للكتاب الدورى 34 للوزارة، بأهمية دور المعلمين فى تطوير منظومة التعليم؛ وذلك لوضع إستراتيجيات العمل للوحدة فى ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.

ورحب أيمن موسى مدير المديرية بالحضور وألقى كلمة على مسئولى وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية وأهمية دورهم والارتقاء بالعملية التعليمية موضحا أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد وإحداث التغيير.

وأضاف: أنتم لكم حرية اختيار المعلم الكفئ خير مساعد لكم لانجاز العملية التعليمية والوصول بها للهدف المنشود .

فى نهاية كلمته قام بالشكر لمسئولى وحدة التواصل ودعم المعلمين على الجهد المبذول لإنجاز العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه من من ضمن اختصاصات الوحدة هى التواصل مع جميع المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها لتلقى أى شكاوى خاصة بهم، بالإضافة إلى دراسة وبحث الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التى تواجه المعلمين ودراسة، وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها فى دعم منطومة التعليم.