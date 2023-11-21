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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

وكيل محافظ البنك المركزي: «إنستاباي» أسرع تطبيق إلكتروني في مصر نموا

800 مليار جنيه حجم المعاملات بنهاية 2023

إيهاب نصر وكيل مساعد
إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للمدفوعات
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قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للمدفوعات إن تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي يعد الأسرع نموا بين التطبيقات الإلكترونية في مصر حيث بلغ عدد المستخدمين إلى أكثر من 6.2 مليون مستخدم منذ اطلاقه في مارس 2022 وحتى الآن.

وقال نصر خلال مشاركته في جلسة حول الخدمات الرقمية المالية على هامش معرض كاير اس سي تي Cairo ICT 2023 إن حجم المعاملات عبر التطبيق متوقع ان نصل إلى نحو 800 مليار جنيه بنهاية العام الحالي وأكثر من 300 مليون عملية.

وأضاف أن تطبيق انستاباي تقوم على دراسة احتياجات السوق، والتي ركزت على سرعة إجراء المعاملات وسهولتها فضلا عن معامل الأمان وأيضا الوصول إلى جميع حساباته البنكية من خلال حساب واحد وتطبيق وا بدلت من الانتقال لمختلف التطبيقات الخاصة بكل بنك.

وأوضح أن إنستاباي جاء بعد تجارب ناجحة لمنظومة البطاقات الوطنية ميزة ومنظومة محافظ الهاتف المحمول.

وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أنه تم دراسة تجارب عديدة في الخارج قبل العمل على انشاء منظومة إنستاباي وتم تنفيذها وفقا لاحتياجات السوق المصرية، مؤكدا الاستمرار في عمليات التطوير.

البنك المركزى المصرى المهندس ايهاب نصر معرض كاير اس سي تي Cairo ICT 2023 تطبيق انستاباي
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