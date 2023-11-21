قنصل مصر بجدة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

رحب السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر في جدة بالمملكة العربية السعودية، بالسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منوها إلى أن القنصلية في جدة قامت بإرسال 15 مهمة خلال عام للمناطق النائية بالسعودية، من بينها مناطق نجران، تبوك، المدينة، وقد تصل البلدة الواحدة إلى 3 و4 مهمات في السنة.

وأشار السفير أحمد عبدالمجيد إلى أن القنصلية المصرية في جدة تولي اهتماما خاصا بملف التحول الرقمي، مضيفًا أن يتم العمل على استلام جواز السفر بعد الانتهاء من إجراءاته من خلال الشخص نفسه عبر شركة شحن حيث كان أحد المعوقات التي تواجه المصريين بالخارج أثناء فترة كورونا، وسيتم العمل على التحول الرقمي بذات الطريقة في التعامل مع التوكيلات والأوراق القانونية الأخرى، بجانب بحث إمكانية تطبيق البصمة الإلكترونية، في المعاملات التي تقدم بالسفارة، بدلًا من البصمات التقليدية بالحبر.

وأكد قنصل مصر العام في جدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وأن هناك تنسيقا بين مؤسسات الدولة لتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات في مختلف سفاراتنا وقتصلياتنا حول العالم، مثمنًا جهود السفيرة سها جندي للقيام بجولات خارجية في وقت قياسي للقيام بهذه المهمة وربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

ومن ناحيتهم، أكد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المشاركين في اللقاء، أنهم يجددون العهد للوقوف إلى جانب الوطن ودعم تنميته، والتعريف بمختلف فرص الاستثمار في مصر، معربين عن شكرهم للسفيرة سها جندي لما تبذله من جهود كبيرة على مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج، وتوفير المزيد من المحفزات والميزات لأبناء مصر بالخارج، وربطهم بالوطن، ومن بينها اللقاءات الافتراضية ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والجولات الخارجية ضمن حملة "شارك بصوتك".

كما أعرب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين عن استعدداهم الكامل لدعم مصر اقتصاديا، مثمنين جهود وزيرة الهجرة في تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك مساعيها المستمرة حتى إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الاقتصاد المصري والانضمام للشركة، للاستفادة من مختلف المزايا التي تتيحها الدولة المصرية.

كما قدم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين مقترحًا لعمل معرض للمنتجات المصرية للبيع المباشر، بحيث يتم الدفع بالعملة الصعبة في الخارج والاستلام في مصر، في اطار دعم الآباء في الخارج زفاف ابنائهم وتأثيث اماكن سكن العائلة في مصر، كما طلبوا إتاحة عرض منتجاتنا التراثية بشكل إلكتروني وإتاحة سبل التوصيل للخارج، وفي هذا الصدد، تعهدت وزيرة الهجرة بعمل نافذة مخصصة ضمن تطبيق المصريين بالخارج، تحت عنوان سوق المصريين في الخارج، ليكون نافذة على المنتجات المصرية وطرح شرائها للمصريين بالعملة الصعبة والتسليم في مصر وطرح منتجاتنا التراثية، التي تبدعها الأسر المنتجة والفنانون المصريون في مختلف المجالات ودراسة اليات التسليم في الخارج، ما يدعم ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والمشاركة من خلال هذه الفرص ايضا في خلق بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية.

وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القنصلية المصرية العامة في جدة من أنشط القنصليات بما تمتلكه من قوى ناعمة وتأثير متميز، مشيدة باختيار السفير أحمد عبد المجيد لهذا المنصب، مشيرة إلى أنه مكسب للمصريين في السعودية وسيترك بصمة جيدة مع الأشقاء في المجتمع السعودي، مؤكدة سعادتها لما وجدته من حفاوة استقبال المصريين بالخارج، والنماذج المتميزة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت السفيرة سها جندي بحرص المصريين بالخارج على حضور هذا اللقاء الثريّ، حيث أوضحت أن وزارة الهجرة على عهدها بأن تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم وحلقة الوصل لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في وطنهم، مؤكدة: "نحن سند لكل مصري بالخارج وحريصون على حل ما يواجه المصريين بالخارج من عقبات، وتيسير مصالحهم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، التي لا تألو جهدًا في خدمة المصريين حول العالم"، مضيفة أن فريق عمل الوزارة حريص على متابعة المصريين بالخارج، على مدار الساعة، وسنظل في تناغم لخدمة وطننا الغالي مصر، ونلتقي مرات ومرات بعد الانتخابات الرئاسية.