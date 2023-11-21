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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

رئيس المجلس الأوروبى
رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل
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وصل رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، إلى كييف اليوم الثلاثاء فى زيارة غير معلنة.

أعلن ميشيل ذلك على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، حسبما أوردت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.
وكتب ميشيل: "من الجيد العودة إلى كييف بين الأصدقاء".

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ورئيسة مولدوفا مايا ساندو قد وصلا فى وقت سابق إلى كييف أيضا.

وتحتفل أوكرانيا بيوم الكرامة والحرية سنويا في 21 نوفمبر. وتم الإعلان عن هذا العيد بمرسوم رئاسي في 13 نوفمبر 2014، تكريما للحدثين المهمين في التاريخ الأوكراني الحديث - الثورة البرتقالية لعام 2004 وثورة الكرامة لعام 2013.
 

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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