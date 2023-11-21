لخلافات الجيرة.. مبيض محارة يطعن عاملا بخنجر في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة محافظة الدقهلية من ضبط مبيض محارة بقرية كفر الجنينة مبعد قيامه بطعن جاره نجار مسلح بـ"خنجر" كان بحوزتة لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة ووجود قضايا منظورة امام المحاكم .

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة تبروه، بوصول "السيد.ش.ر"، 25 عاما، نجار مسلح،ومقيم قرية كفر الجنينة دائرة المركز الى مستشفى نبروه المركزي ، مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعي بالساق اليسرى وآخر بفروة الرأس "إدعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 59 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية، اتهم "رضا.ج,.ع"،41 عاما، مبيض محارة، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "خنجر"، بحوزتة وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة وقضايا منظورة أمام المحاكم .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.