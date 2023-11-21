ضبط عامل استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا في الدقهلية

حررت ربة منزل مقيمة احدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية بلاغا بمركز الشرطة تتهم عامل باستدراج نجلها القاصر الى أعلى سطح منزله والتعدي عليه جنسيا و بتقنين الإجراءات وضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

بداية الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من "إ.أ.ع"،54 عاما، ربة منزل،ومقيمة قرية الأحمدية مركز شربين وبرفقتها نجلها "ع.ن.ا"،10سنوات، طالب بالصف الخامس الإبتدائي ومقيم بذات القرية بقيام "ن.م.ش"،27 عاما، عامل ومقيم بذات القرية باستدراج نجلها الطفل أعلى سطح منزله والتعدي عليه جنسيا .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث من ضبط المتهم، بمواجهته أقر واعترف باستدراجه الطفل منذ حوالي أسبوع والتعدي عليه جنسيا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18425 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.