بعثة "الصناعات الغذائية" تواصل فعالياتها بزيارة سلاسل تجارية كبرى بالجزائر

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عددا من الزيارات الميدانية إلى عدة أسواق وسلاسل تجارية كبرى عاملة في الجزائر، وذلك بهدف التعرف على سلسلة الإمداد بالغذاء المصنع داخل الجزائر وكذلك دراسة المنتجات والمنافسين والأسعار وأحجام العبوات وتفضيلات المستهلك بجانب التعرف عن قرب على أهم المصنعين، وذلك تمهيدا لأعمال الاجتماعات الثنائية المقرر عقدها اليوم بين الشركات المصرية والجزائرية.

جاء ذلك استكمالاً لفعاليات اليوم الأول للبعثة المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف إلى الجزائر.

كما استمع ممثلى الشركات المصرية من أعضاء البعثة إلى شرح تفصيلى من ممثلى الأسواق التجارية في الجزائر، حيث تم استعراض آليات السوق الجزائري فى مجال الغذاء وتوريدات المودرن تريد ومعدلات نمو السوق والسلع التى عليها إقبال كبير من جانب المستهلك الجزائرى أعقبها تفقد الشركات للمنتجات والأسعار.

وتأتى تلك الزيارات بعد الانتهاء من فعاليات الافتتاح الرسمى للبعثة التي بدأت أعمالها أمس، بحضور السفير الدكتور مختار وريدة – سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر والذى شهد افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية في قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف إلى الجزائر، بمشاركة علاء الوكيل – رئيس الوفد المصري ورئيس مجموعة عمل البعثات وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، و المستشار التجاري الدكتور ياسر قرنى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالجزائر.

وشهد الافتتاح مشاركة موسعة من جانب الممثلين الرسميين للكنفدراليات ومجتمعات الأعمال الجزائرية، حيث شارك في الافتتاح نسيم بن شوبان عضو مجلس إدارة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، و حارك نصر الدين – رئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة وعضو مجلس إدارة كونفدرالية ارباب العمل، و حداد حكيم – مستشار الكنوفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، و خولة مصطفاى – رئيس قسم الدراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و محمد يزيد بومغار – استشاري قطاع الأغذية والتغليف في الجزائر.

كما شارك من جانب المجلس كلا من مى خيرى المدير التنفيذي، و الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير، ومن المجلس التصديري للطباعة والتغليف سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس.

تم إلقاء الضوء على قدرات مصر التصنيعية في المجالين الغذائي والطباعة والتغليف حيث تعد مصر أهم منتج ومصدر عربي و أفريقي للأغذية المصنعة، حيث بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري في عام 2022 حوالي 4.5 مليار دولار تمثل 14% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كم تعد الدول العربية أهم مستوردي الأغذية المصنعة المصرية بنسبة 55% يليها الاتحاد الأوروبي 17%، الدول الافريقية غير العربية 8%، الولايات المتحدة الامريكية 5%، باقي دول وتكتلات العالم 15%.

وترجع أهمية الجزائر أمام الصادرات الغذائية المصرية كونها تحتل المركز الثامن في قائمة أهم مستوردي الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة بلغت 135 مليون دولار تمثل 3% من إجمالي الصادرات الغذائية المصنعة المصرية في عام 2022، وتعد أهم الأغذية المصدرة مركزات صناعة المشروبات الغازية، الخمائر، زيوت الطعام، السكر والجلوكوز و الفركتوز، المواد الزلالية، النشاء والدقيق ومنتجات المطاحن، الشيكولاتة، الفراولة المجمدة، المحضرات الغذائية المتنوعة، العصائر و مركزات العصائر، الطحينة و الحلاوة، بسكويت و محضرات الحبوب، بطاطس مصنعة، شحوم و دهون، خضار مجمد، خضار مجفف، لبان، محضرات خضر، بصل مجفف، بهارات.

وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى الجزائر في عام 2022 حوالي 63 شركة من بينها 35 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.

وبلغ إجمالي واردات الجزائر من الأغذية في عام 2022 حوالى 6.7 مليار دولار وتمثل حوالى 20% من إجمالي واردات الجزائر البالغة 34 مليار دولار، ومن أهم السلع ألبان بقيمة 1.6 مليار دولار، بذور الصويا بقيمة مليار دولار، سكر و مصنعاته بقيمة 773 مليون دولار، زيت صويا بقيمة 578 مليون دولار، بقوليات مجففة بقيمة 270 مليون دولار، تبغ وتبغ مصنع بقيمة 260 مليون دولار، مركزات لصناعة المشروبات الغازية بقيمة 192 مليون دولار، زيت نخيل بقيمة 150 مليون دولار، مستخلصات الشعير بقيمة 127 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، دهون وزيوت مهدرجة بقيمة 110 مليون دولار، قهوة بقيمة 102 مليون دولار، أجبان بقيمة 102 مليون دولار، مكسرات بقيمة 82 مليون دولار، مارجرين بقيمة 72 مليون دولار، مصنعات أسماك بقيمة 61 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 60 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.

ويشارك بفاعليات البعثة قرابة 20 شركة مصرية في مجالات الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف تبداً اليوم بعد أعمال الافتتاح الرسمي زيارات ميدانية لأسواق الجملة والتجزئة والسوبر ماركت للتعرف عن قرب عن المنتجات المطلوبة في السوق الجزائرى ورغبات المستهلكين وهيكل التجارة الجزائري من ارض الواقع، تمهيداً لعقد لقاءات ثنائية مع أهم الشركات الجزائرية المستوردة للأغذية ومدخلات الإنتاج الصناعية لصناعة الغذاء اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 .

ويستهدف المجلس من خلال البعثة الوصول بالصادرات الغذائية المصنعة إلى الجزائر إلى ما يقرب 200 مليون دولار امريكى بنهاية عام 2023 الحالي.