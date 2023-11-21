دفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالشرابية

صرحت جهات التحقيق بمنطقة الشرابية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد 4 اشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بدائرة القسم عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما طالبت بسرعة ضبط المتهمين حيال الواقعة.

وكانت لأجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة، ونتج عنها إصابة شاب فى الشرابية نقل إلى المستشفى، وتوفي بداخلها.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص قيام 4 أشخاص بالاعتداء على الشاب بسبب خلافات الجيرة، ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.