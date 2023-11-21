رضا سليم يجرى أشعة للاطمئنان على حالته فى الأهلى

واصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب مختار التتش‎.‎

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن رضا سليم سوف يجري أشعة ‏نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب ‏تعرضه لكسر في الترقوة‎.‎

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الأفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏