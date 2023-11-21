أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تعليق على اجتماع وانج يي وزير الخارجية الصيني مع نظرائه العرب في العاصمة الصينية بكين، عن أن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناء في الشرق الأوسط،" بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وقال ماثيو ميلر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي "أوضح ذلك شخصيا" في محادثاته مع نظيره الصيني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "أحد الأشياء التي سمعناها مرارا وتكرارا من كل الأطراف التي تعاملنا معها في الجولة الأخيرة للمنطقة هو أنه لا غنى عن الولايات المتحدة في كل جانب من جوانب هذا النزاع، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المساعدات الإنسانية أو ما إذا كان يتعلق بالأزمة لمنع اتساع نطاق النزاع".

ولفت إلى أن بلاده هي "التي تمكنت من التفاوض على اتفاق لبدء تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة."

وأضاف أن أمريكا "كانت قادرة على المضي قدما، وتحقيق هدنة إنسانية" للسماح للمدنيين في غزة بالتنقل."

وكان وزير الخارجية الصيني التقى، أمس الاثنين، مع نظرائه من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وإندونيسيا، إلى جانب رئيس منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الصينية لإجراء محادثات حول "تهدئة" النزاع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأكد وانج لضيوفه أن بلاده تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط، مطالبا العالم بـ"التحرك بشكل عاجل" لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.