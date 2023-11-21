تصفيات يورو 2024.. إنجلترا تتعادل مع مقدونيا الشمالية في الجولة الأخيرة

حقق منتخب إنجلترا تعادلًا إيجابيًا أمام نظيره مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب "تودور برويسكي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تعادل إنجلترا كافيًا لتحقيق التأهل إلى نهائيات البطولة، حيث احتل المركز الأول في المجموعة برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني، وبذلك، تأهلت إنجلترا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية للمرة الثالثة على التوالي، والعاشرة في تاريخها.

وتقدم منتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، عن طريق إينيس بردهي، قبل أن يتعادل منتخب إنجلترا في الدقيقة 59، عن طريق ياني أتاناسوف، بالخطأ في مرماه.

وكانت إنجلترا قد خسرت نهائي النسخة الماضية من البطولة أمام إيطاليا، ويسعى منتخب إنجلترا إلى تحقيق اللقب في النسخة المقبلة، حيث يمتلك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، مثل هاري كين، ورحيم سترلينج، كما يضم المنتخب الإنجليزي مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين، مثل ديكلان رايس، وفرلينج هندرسون، وجاكوب رامسي.