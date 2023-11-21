مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أمس الاثنين، منخفضًا 18.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11118.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نقي، وأديس، والعمران، والدوائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، والأصيل، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.59%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) مرتفعًا 179.94 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.