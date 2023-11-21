المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئنافا قدمه قاتل جورج فلويد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المحكمة العليا الأمريكية رفضت استئناف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين المحكوم عليه بالسجن لأكثر من 20 عامًا في مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابولس.

وثبت قرار إدانة شوفين بتهمة قتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد من الدرجة الثانية والحكم عليه بالسجن 21 عاما، بحسبما أفادت الصحيفة.

وكانت هيئة الدفاع عن الضابط السابق طلبت في أكتوبر الماضي من أعلى محكمة في البلاد النظر في القضية بدعوى أنه حرم من محاكمة عادلة في عام 2021 بسبب التحيز في المحاكمة السابقة التي جاءت عقب ضجة كبيرة وتظاهرات على مستوى البلاد نددت بعنصرية الشرطة وقسوتها.

كما اتهم محامو شوفين هيئة المحلفين بسوء السلوك وزعموا أنه كان من مصلحتهم إدانة الضابط السابق لتجنب تهديدات بالعنف من الجمهور.