فوز الزمالك والأهلى وسبورتنج فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة

أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

شهدت هذه الجولة فوز كلا من، الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.

بينما شهدت الجولة الخامسة الماضية فوز كلا من، دلفى على الجياد 3/1 والإتحاد على الواى 3 /0 ووادى دجلة على الصيد 3 /2 والأهلى على الشمس 3 /1 و6 أكتوب بر على هليوبوليس 3 /2 وسبورتنج على الطيران 3/0 والزهور على المقاولون 3 /2 والزمالك على سموحة 3 /0.

فيما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها يوم الجمعة القادم لقاءات بين كلا من، الشمس مع وادى دجلة ودلفى مع الصيد والاتحادالسكندرى مع الأهلى والواى وأصحاب الجياد بالمجموعة الأولى، وسموحة مع الزهور و6 أكتوبر مع المقاولون وسبورتنج مع الزمالك والطيران مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية.