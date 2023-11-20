خبراء التكنولوجيا: "ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي ديمقراطية الوقود الرقمي"

اتفق المشاركون في جلسة ثورة الذكاء الاصطناعي التي عقدت علي هامش النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا CairoICT”23 حول أهمية تعزيز "نزاهة التكنولوجيا".

أشار المتحدثون إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنيات التوليد، حيث تلعب دورًا حيويًا في زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.

وتناولت الندوة أهمية "نزاهة التكنولوجيا"، حيث يجب استخدام التكنولوجيا بدون تحيز في جميع المناطق الجغرافية.

ركز المشاركون على ضرورة فحص وتحليل تأثير التكنولوجيا، والتأكيد على دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تشكيل الأدوار وتحسين المهام. كما دعوا إلى تقليل المخاطر وتعزيز مهارات العاملين في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

تم تسليط الضوء أيضًا على أمثلة عملية للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أشاروا إلى تحسين الإنتاجية وتسريع دورة حياة العمل، مع التأكيد على أهمية تحقيق هذه التحسينات بشكل فعال ومتوازن.

في الختام، أكد المشاركون على أهمية تسريع استفادة الشركات من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير مستوى التجربة، وتحقيق تقدم نوعي في مجالات الأعمال والاقتصاد.