بايدن: صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل باتت قريبة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، أن صفقة الأسرى بين بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل باتت قريبة من التوصل لاتفاق.

وقال بايدن في تصريحات بحسب وسائل إعلام أمريكية: أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا".

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض عما إذا كانت مثل هذه الصفقة قريبة، أجاب الرئيس الأمريكي: "أعتقد ذلك. لكنني لست مستعدا للحديث عن ذلك علنا".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا شرسة على قطاع غزة منذ 45 يوما، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وقد خلف القصف الكثيف بمختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف البنى التحتية والمرافق الصحية والمدارس في قطاع غزة، أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، حسب آخر إحصائية صادرة عن سلطات غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.