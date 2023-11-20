انطلاق حفل تخريج دفعة "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية

انطلق منذ قليل حفل تخرج الدفعة الثامنة من مشروع ابدا حلمك بالمحافظات المصرية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتور جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة ، وعدد كبير من مسؤولي الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الوادي الجديد وبحضور أهالي محافظة الوادي الجديد بالخارج، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين .



وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الوادي الجديد تتطرق خلاله إلى عمليات التطوير التي شهدها المحافظة من تغيير في البنية الأساسية وطرق الري والزراعة والتطور في المجتمع في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،وتدشين مصانع التمر وتطوير البنية التحية بالمحافظة .



ويعقب الفليم التسجيلي كلمة المدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه ، ويعقبها العرض المسرحي "صورة" دفعة ابدأ حلمك شباب الخارجة والمكون من 80 شاب وفتاة من محافظة الوادي الجديد الخارجة .

وفي بداية كلمته طالب المخرج أحمد طه من جميع الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء اهالينا في غزة وفلسطين والذين رحلوا عنا بسبب العدوان الغاشم من العدو الصهيوني على قطاع غزة .

وتابع كع كلمته بالترحيب بجميع الحضور مؤكدا على أن مشروع ابدأ حملك ينطلق من المباديء التي وضعتها وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان .

لافتا إلى العرض الذي سيقدمه طلبة مشروع ابدأ حلمك وما تم تقديمه على مدار شهور عدة تخللها فترات تدريب على أيدي خبراء في شتى فنون الأداء وان العرض سيبدأ انطلاقا من اغنية محمد منير لو بطلنا نحلم نموت .

كما يتضمن حفل الافتتاح كلمة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، وكلمة عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كما يتضمن حفل الافتتاح التكريم للعاملين بفرع الثقافة والمحافظة والمدربين وتكريم شباب المشروع وختام حفل التخرج"

ويقام حفل تخرج دفعة مشروع ابدا حلمك على مسرح سينما هيبس، و مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقد بدأ العمل في المشروع شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار عدد 40 متدربا لكل موقع، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.

