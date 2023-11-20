جوليان أوبير يكتب: حكاية الرئيس ماكرون.. الرجل الذى كان لديه الكثير من الأفكار البسيطة فى اتجاه معقد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

من يفهم موقف فرنسا فى الشرق الأوسط فليرفع إصبعه. والحقيقة أن الرئيس الفرنسى سوف يكون فى غضون أقل من شهر قد حقق الإنجاز المتمثل فى التمسك بالمواقف غير القابلة للتوفيق بين الغرب ومن ثم العالم العربي، من خلال محاولة إخفاء هذا الاتباع بمبادرات سياسية مفككة تمامًا استقبلت بالتشكك.

لو كان شهر ديسمبر، لكان من الممكن أن أقول إنه كان تقويمًا حقيقيًا لمجيء المسيح. كل يوم نكتشف مفاجأة جديدة فى الروزنامة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية. بالنظر إلى فيلم Forrest Gump، فإن سياسة ماكرون الدبلوماسية تشبه علبة من الشوكولاتة: فأنت لا تعرف أبدًا ما الذى ستحصل عليه.

دعونا نلخص الفيلم.. سافر الرئيس ماكرون إلى إسرائيل يومى ٢٤ و٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣، أى بعد أكثر من أسبوعين من الهجمات، وخاصة بعد كل الزعماء الغربيين: فون دير لياب (١٣ أكتوبر)، شولتز (١٧ أكتوبر)، بايدن (١٨ أكتوبر)، سوناك (١٩ أكتوبر).

ولم يبرز الموقف الفرنسى حينها بأصالته المتمثلة فى «الدعم المطلق» لإسرائيل، المتوافق مع «الدعم الكامل» من الأمريكيين. وكما هو الحال مع بقية الدول الغربية، دافع الرئيس ماكرون عن حق الدفاع عن الدولة اليهودية. ومن دون التشكيك فى الخطر الذى تمثله حماس على السلام، فإن الصعوبة تكمن فى أنه فى هذه الحالة، بعد عدة أسابيع من السابع من أكتوبر، لم يكن الأمر يتعلق بالحق فى الدفاع عن النفس، بل بالأحرى بالانتقام. ومع ذلك، إذا كان الأول قانونيًا، فإن الثانى أصعب فى التعامل معه.

وتبقى الحقيقة أن إيمانويل ماكرون لم يكن يتمتع بدهاء الولايات المتحدة التى أعلنت، مع موقف مبدئى للدعم الكامل لإسرائيل، أنها أوضحت لنتنياهو بوضوح ما يمكن أن تتسامح معه أو لا تتسامح معه كعمل انتقامي. وهكذا أخرت الدولة اليهودية بدء عمليتها للسماح بإجلاء جزء من السكان.

كما أنه لم يقلد شولتز الذى اختار الإصرار على المساعدات الإنسانية وعلى الرهائن، وقال إنه يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. لم يجد إيمانويل ماكرون اللحظة المناسبة لتنظيم مراسم وطنية للمواطنين الفرنسيين الذين ماتوا فى إسرائيل. لقد تم طرح مسألة الرهائن كمجال للتفاوض، بينما كانت فى رأيى شرطا أساسيا.

ومع إدراكه أنه كان فى النهاية يسير على خطى جو بايدن، حاول ماكرون مع ذلك أن يبرز من خلال إطلاق مبادرة سياسية فى ٢٤ أكتوبر، لكنها فشلت تمامًا: "تحالف دولى ضد حماس"، على أساس نموذج التحالف المناهض لداعش. التحالف، من خلال مكافحة تمويل الإرهاب أو من خلال تبادل المعلومات.

هذا الاقتراح، الذى لم يتم التنسيق بشأنه مع الولايات المتحدة، ولم يصدق عليه القيصر، كان لديه كل ما يثير غضب الدول العربية التى تعتبر حماس حركة مقاومة، على عكس داعش، التى تقاتل ضدها. واضطر ماكرون إلى التراجع بعد ٢٤ ساعة بالعودة إلى شيء أكثر كلاسيكية: مكافحة الإرهاب بشكل عام، والمساعدات الإنسانية، واستئناف المناقشات السياسية، بهدف إعادة إطلاق "حل الدولتين".

وحرصًا منه على دحض الاتهامات بازدواجية المعايير فيما يتعلق بالتحيز الإسرائيلى الافتراضي، وعد ماكرون من مصر فى ٢٥ أكتوبر بتقديم مساعدات إنسانية للسكان الفلسطينيين. وأدت إعادة التوجيه الجديدة للسياسة الفرنسية إلى إرسال سفينة مستشفى من البحرية الوطنية، تونير، لدعم المستشفيات فى غزة. ربما كان القرار مرتجلًا: ترك طولون فارغة وبدون معدات طبية، وسرعان ما أدركنا أن السفينة المذكورة يمكن أن تستوعب ٧٠ سريرًا، منها ١٩ سريرًا فقط طبيًا. قارن ذلك بسفينتى المستشفى الأمريكيتين من نوع USNS Mercy القادرتين على استيعاب ألف مريض، وعدد مماثل من مقدمى الرعاية... وتم فيما بعد طلب حاملة طائرات هليكوبتر ثانية لإكمال العرض الفرنسي.

وفى وقت لاحق، فى ٢٧ أكتوبر، سعى إيمانويل ماكرون إلى إبعاد نفسه عن بقية الاتحاد الأوروبى الذى ناقش مسألة طبيعة الحرب بشكل مطول قبل الدعوة إلى توقف مؤقت فى تسليم المساعدات الإنسانية ــ من خلال الدعوة إلى "هدنة إنسانية" لإعادة إطلاق "عملية سلام حقيقية". الفرق فى الطبيعة بين «التهدئة» و«الهدنة» ليس واضحًا، إلا أن الأمر لم يكن يتعلق بالمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار ليس هدنة إنسانية، فالأولى هى بوضوح أكثر تقييدًا للحكومة الإسرائيلية. بالنسبة للعالم العربي، وبدا ذلك شكلًا من أشكال الدعم لنتنياهو.

وبدلًا من الحديث عن تحالف مناهض لحماس، أعلنت فرنسا أيضًا عن "تحالف إنسانى مع العديد من الدول الأوروبية"، بما فى ذلك قبرص واليونان، وهو ما يمثل مفاجأة جديدة فى تقويمنا.

بالنسبة إلى وزارة الخارجية، التى تحب أن تجسد المدى الطويل وتكره النزوات السياسية، فإن موقف الرئيس ماكرون مؤيد للغاية لإسرائيل. واندلعت عدة مظاهرات أمام السفارات الفرنسية فى تونس وإيران ولبنان.

وهكذا كتب نحو عشرة سفراء فرنسيين مذكرة مشتركة أعربوا فيها عن أسفهم للتحول المؤيد لإسرائيل الذى اتخذه رئيس الدولة منذ الهجمات التى ارتكبتها حماس فى إسرائيل فى السابع من أكتوبر. وفوق كل شيء، فقد أعلنوا ذلك منذ ظهور المعلومات فى الصحافة. وفى الوقت نفسه، نشأت موجة مماثلة من التمرد داخل وزارة الخارجية الأمريكية، حيث طالب الدبلوماسيون جو بايدن بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وراء هذا التنصل، ست سنوات من ازدراء الإليزيه لموظفيه الدبلوماسيين، توج بإصلاح إدارى أدى بكل بساطة إلى إلغاء السلك الدبلوماسى ودمجه فى هيئة المديرين العامين للدولة، ونزعة معينة من الرئيس أن يبتكر وحده حسب زاويته التى يرى منها. وهكذا، فقد سبق أن أبدى قدرًا من الابتكار خلال رحلته إلى لبنان، فى أغسطس ٢٠٢٠، بعد انفجار مرفأ بيروت، من خلال تقديم خطة لحل الأزمة السياسية تقوم على قمع الطائفية.

وبحسب معلوماتى فإن فكرة التحالف المناهض لحماس طرحت على متن الطائرة من قبل سفير مقرب من الرئيس الذى أيدها على الفور دون تشاور مسبق.

وبعد تحذير إدارة مشهورة بـ"تلغمها"، غيّر الرئيس ماكرون مساره على الهواء مباشرة على قناة بى بى سى فى ١٠ نوفمبر وانضم إلى الرئاسات التركية والعربية. وانتقد ماكرون بشدة الضربات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين فى غزة. وقال: "فى الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء كبار السن يتعرضون للقصف والقتل". ثم أكد أنه "لا يوجد مبرر" و"لا شرعية لذلك" و"لذلك نحث إسرائيل على التوقف". ومن الواضح أن هذا التحول ١٨٠ درجة عن "الدعم الذى لا لبس فيه" أثار رد فعل قويا فى تل أبيب، مما اضطر الرئيس ماكرون إلى الاتصال بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، لشرح موقفه.

وفوق كل شيء، فقد خلق خلافًا مع ألمانيا التى لم تتردد، فى ١٢ نوفمبر، فى التنصل من الرئيس الفرنسى برفض أى وقف إطلاق نار فورى لتجنب، على حد تعبير أولاف شولتز، "أن تترك إسرائيل لحماس إمكانية استعادة عافيتها والحصول على صواريخ جديدة".

وفى النهاية، فشل فى تحديد ما إذا كان يريد أن يكون أفضل حليف لإسرائيل فى مواجهة التحدي، من خلال افتراض أن تدمير حماس من شأنه أن يسبب خسائر مروعة فى صفوف المدنيين، أو يكون المدافع عن القضية الفلسطينية من خلال الدعوة إلى احترام القانون. على المستوى الدولي، سيكون إيمانويل ماكرون قد حقق الإنجاز المتمثل فى عدم فهمه أو الاستماع إليه أو دعمه من قبل أى شخص.

لقد كان بليز باسكال على حق: أنت لا تحتاج إلى صوت مدفع لتمنع أفكارك. كل ما يتطلبه الأمر هو صوت ريشة الطقس.

جوليان أوبير: سياسى فرنسى انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب مواقف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من الحرب على غزة.