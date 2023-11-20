اتحاد شباب المصريين بالخارج: السيسي يقود سفينة الوطن لبر الأمان

أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن قيادات الجاليه فى عمان نموذج يحتذى به في العطاء والاخلاص لوطنهم ، والالتفاف حول قيادتهم السياسية .

وقال حسين ، في بيان صحفي ،اليوم ، عقب لقاءه بأعضاء الجالية المصرية بعمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى،يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتيةو ظروف لم تشهدها مصر عبر العصور،مؤكدا أن القيادة السياسية اعطت اهتمام غير مسبوق للمصريين الخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق .

وأشار إلي أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامه بالمصريين بالخارج الي واقع ملموس ، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب و غيرها من المبادرات ، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تقديم كافة للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج .

وتحدث المهندس خالد الشال نائب رئيس الجاليه ومنسق اللقاء عن مدى تلاحم الجاليه المصريه فى عمان، ووقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية القادمه، سوف تكون شاهدا على تلاحم ابناء مصر وخروجهم للانتخابات بكثافه وتوجيه رساله للعالم عن عظمة المصريين.

من جانبه تحدث الدكتور عبد الرحمن العاصى رئيس النادى الاجتماعى للجالية بعمان عن تنظيم النادى للعديد من اللقاءات لدعوة ابناء مصر فى عمان ،للمشاركة فى الانتخابات الرئاسيه القادمه ،وجعلها عرسا ديمقراطيا يلتف فيه الجميع نحو الوطن الغالى مصر لافتا إلي أن النادى بالتنسيق مع السفاره المصريه والقنصلية العامه يقومون بتجهيز كل ما يلزم لذلك .

فيما أكد الاعلامي علاء خليل ، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن جموع الشعب المصري يقدر الدور الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإنقاذ الدولة المصرية ، عندما تصدي لحكم الإخوان ، وانقذ الدولة من الانهيار من خلال إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي يشار إليها بالبنان في مختلف ربوع الجمهورية .

وأشار"خليل " إلي أن المصريين بالداخل والخارج ،سيشاركون بكثافة كبيرة في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل لقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وخلال اللقاء دار نقاشا مفتوحاً بين النائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج،وابناء الجالية وتحدثوا عن حبهم العميق لمصر وانهم سيضربون أروع الامثال فى ذلك فى الاستحقاق الدستورى القادم وعرضوا علىيه بعض المشاكل التى يتمنون حلها وقدموا الدعوه له بزيارة عمان والالتقاء بالجاليه المصريه الذى وعدهم بانه سيعرض هذه الموضوعات علي السيده وزيره الهجرة ليكون هناك حل فى القريب العاجل.