محمد غرابة: لم يصلنا إخطار رسمي من كاف بشأن تعديل عدد اللاعبين بأمم إفريقيا

نفى محمد غرابة مدير المنتخب المصري وصول إخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي "كاف" يفيد بزيادة قائمة المنتخبات في أمم إفريقيا من 23 إلى 27 لاعبا.

واختتم منتخب مصر مشواره في التوقف الدولي بنوفمبر بالفوز في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم قد صرح بأن كاف قرر رفع اللاعبين المسموح قيدهم في قوائم المنتخبات بأمم إفريقيا إلى 27 لاعبا.

وصرح غرابة: لم يصلنا إخطار رسمي من كاف حتى الآن بشأن تعديل عدد اللاعبين في قائمة أمم إفريقيا من 23 إلى 27 لاعبا".

وكشف "ندرس خلال الأيام المقبلة تفاصيل معسكر أمم إفريقيا ومكانه سواء داخل مصر أو خارجها وموعد انطلاقه وموقف المباريات الودية".

وكان مسؤولو “كاف” قد أوضحوا قبل أسابيع أن كل منتخب مسموح له بإرسال قائمة تتكون من 23 لاعبا.

الاستثناء الوحيد كان خلال نسخة 2021 التي شهدت تسجيل 28 لاعبا في قائمة كل منتخب، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.