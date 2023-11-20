وزير الثقافة الأسبق: غزة تتعرض لإبادة جماعية.. ونملك من القدرات على حماية حدودنا.. فيديو

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية ضربت مثالا رائعا في تجسيد الوطنية بأبهى صورها في ملف القضية الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن اللحظة الحالية فارقة وهي لحظة حرب إبادة لما يرتكبه الجيش الإسرائيلي تجاه غزة والمدنيين الفلسطينيين.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي رفضت ونددت بذلك ولابد من مواجهة ذلك بالوحدة العربية والتصدي للإبادة التي تنفذها إسرائيل.

وأشار إلى أن أول تحرك لوزير خارجية أمريكا، كان لمصر للضغط على مصر بشأن مخطط إسرائيل وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومحافظات مصر، إلا أن الرد المصري كان صريحا وواضحا، وأن مصر ترفض رفضا قاطعا ما تخطط له إسرائيل بتهجير قسري لسكان قطاع غزة، وهو موقف الشعب المصري ليس فقط القيادة السياسية.

وشدد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، على أن اللحظة الحالية تستوجب التكاتف والمساندة والدعم للقيادة السياسية للرئيس السيسي، في مواجهة ما يحاك بمصر، مؤكدا أن مصر ترفض وتشجب وتندد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

كما أكد أن السلام في المنطقة سيكون بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية الاستعداد جيدا وإدراك كاملا لما يحاك بالمنطقة ومصر بالأخص وما تريده إسرائيل من وراء الحرب على غزة بذريعة التخلص والقضاء على حماس.

وشدد النمنم، على أن مصر لديها القدرة على حماية أمنها وحدودها بفضل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة بالإضافة إلى القوات المسلحة الباسلة عن كل من تسول له نفسه في العبث بأمن مصر والاقتراب من حدودها وتهديدها، وهو ما يساعد على تثبيت أركان الدولة مع أهمية التكاتف الشعبي خلف الدولة المصرية، موضحا أنه يدعم قرارات القيادة السياسية، مع الوقوف خلفها في ظل الظروف الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع، في ظل استهداف مصر وضرب مؤسساتها.

