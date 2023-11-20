برلماني: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

اكد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والسياسين، أن مصر تاريخيا أكبر داعم للقضية الفلسطينية وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية باي شكل من الأشكال.

وقال “مطر” إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء.

وأوضح أنه فى خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 اكتوبر من الشهر الماضي فقد رصدنا عدد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء، مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلى.

ووجه النائب محمد تيسير مطر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطينين والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الاوربية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على اهالينا فى غزة.