النقل: تسهيل دخول المصابين الفلسطينيين وذويهم لمصر وإعفائهم من رسوم العبور

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تُقدَّم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات الي الجانب الفلسطيني، وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.

وأشارت الهيئة إلى قيام إدارتي مينائي: «رفح - العوجة» بسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح - العوجة تمهيدا لدخولهم الى الجانب الفلسطيني مع توفير أماكن لإيواء سائقي الشاحنات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من وإلى الجانب الفلسطيني وتوفير أماكن لتسهيل متابعة أعمالهم وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتسهيل إجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات بإجمالي 219 طن بالإضافة إلى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصابًا 269 مرافقا بالإضافة إلى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وحتى 2023/11/19، وجارٍ استمرار تقديم كافة أنواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.