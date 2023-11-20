تضامنًا مع أهل غزة .. مسلم يطرح «أنا عربي»

طرح المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب «أنا عربي» على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، التي تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل غزة ضد ما يواجهونه من قوات الاحتلال، من حرب ودمار، والأغنية كلمات محمد إبراهيم، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات "أنا عربى":

أنا الطفل اللي شيبتوه وسيبتوه تراب أرضه

و كل متقتلوه تلقوا في غيره بيتولد برضه

أنا بحلم ببيت هادي لا نار ولا ضرب ولا ألغام

أنا بطلب حقوقي وليه حقوقي خلاص بقت أحلام

ف إيدي حجر لكن ثابت ف إيدكم انتم سلاح ونفوذ

وشايف خوفكم ف عيونكم وأنا قدامكوا مش مهزوز

أنا عربي فلسطيني .. أنا بكل اللغات إنسان

أنا نابلس وأنا حيفا وأنا يافا وأنا بيسان

أنا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل

وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

أنا بيت لحم ورام الله .. وشيخ جراح وأنا الناصرة

وأنا غزة اللي فيها الناس دموعهم نازلة م الحسرة

انا اسمي الشهيد الحي .. وعايش تحت خط النار

لا خايف م الرصاص الجاي .. ولا بيهمني استعمار

أنا الطفل اللي شيبتوه وسيبتوه تراب أرضه

و كل ما تقتلوه تلقوا في غيره بيتولد برضه