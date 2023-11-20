محافظ الدقهلية يكلف بسرعة إنهاء توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بطلخا

كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية بسرعة إنهاء أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية المقامة بطريق جمصه الساحلي بنطاق مدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالتنسيق مع ممثلي وزارة التموين المسئولين عن المنطقة اللوجيستية .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم، مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية .

وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد "مختار" ان تحديد التوقيتات العامل الاساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي إنهائها وفقا للتوقيت المحدد واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين.

كما أكد المحافظ"علي ان المتابعة المستمرة أساس النجاح لتلافي الملاحظات بما يساهم في إنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة التي تعترض التنفيذ لأي من المشروعات او ما يتم بحثه من موضوعات بما يساهم في سرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وشدد مختار علي ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين.

كما لفت لاهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة ليكون متنفسا لمواطني الدقهلية.