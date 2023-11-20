رئيس النيابة الإدارية يتفقد فعاليات دورة تدريب المدربين ل-26 عضوا من النيابة

تفقد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، وبصحبته المستشار محمد الأنصاري- مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، و المستشار هيثم حجازي - رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، فعّاليات دورة تدريب المدربين (TOT) التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد (٢٦) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل.

وفي كلمته، رَحَبَ المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة بالمستشار محمد الأنصاري - مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، معرباً عن عميق تقديره باهتمام المستشار عمر مروان - وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأكد على أهمية التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، مشدداً على أهمية الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية.

من جانبه، وجه المستشار محمد الأنصاري- مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، الشكر للمستشار حافظ عباس، ولمركز التدريب القضائي، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كإحدى روافد العدالة المصرية، مؤكدًا على الدعم الكامل من المستشار عمر مروان - وزير العدل، للتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية؛ لتعزيز قدرات ومهارات أعضائها، وأنهى سيادته كلمته بشكر المتدربين من أعضاء النيابة الإدارية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء رسالتهم السامية.

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