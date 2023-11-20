شق رأسه نصفين.. شاب ينهي حياة شقيقه في الدقهلية

تخلص شاب فى العقد الرابع من عمره من شقيقه بعد تعديه عليه بالضرب بعصا غليظة وشق رأسه الى نصفين بعد نشوب خلافات بينهما داخل مزرعة بقرية كفر العرب مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط المتهم فى ارتكاب الواقعة والأداة المستخدمة فى الجريمة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلي العميد احمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من من عدد من أهالى قرية كفر العرب التابعة للمركز بمصرع شاب على يد شقيقه .

انتقل ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد فوزي يدان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ بالفحص تبين مقتل "خالد ف .ال"، على يد شقيقه ويدعى "هانى"، 42 عاما يقيمان قرية طنيخ مركز نبروه ولهم محل إقامة أخر بقرية كفر العرب، حيث نشب شجار بينهم قام على إثرها القاتل بضرب شقيقه بعصا غليظة على رأسه .

بـ تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم والأداة المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

ودلت التحريات المبدئية للحادث ان الجاني يعاني من مرض نفسي منذ فترة ونظرا لمروره بأزمة نفسية نشبت بينه وشقيقة مشاجرة على أثرها انهي حياة شقيقة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.



